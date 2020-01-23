Глава Сбербанка Герман Греф назвал условие, при котором покинет пост

Герман Греф приходил на должность с собственной концепцией. В случае ее изменения он планирует покинуть пост. Председатель правления кредитной организации все же надеется, что смена основного акционера не повлияет на стратегию банка, правильность которой, по его мнению, подтверждена практикой.