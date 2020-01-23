Глава Сбербанка Герман Греф назвал условие, при котором покинет пост
Сегодня, 15:51ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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Во время Всемирного экономического форума в Давосе Герман Греф сообщил журналистам, что уйдет с поста главы Сбербанка, если будет изменена его стратегия развития, сообщает «ТАСС».
Герман Греф приходил на должность с собственной концепцией. В случае ее изменения он планирует покинуть пост. Председатель правления кредитной организации все же надеется, что смена основного акционера не повлияет на стратегию банка, правильность которой, по его мнению, подтверждена практикой.
К вероятности смены основного акционера (50% плюс одной акцией владеет Банк России) Сбербанка Герман Греф относится одобрительно. Уже ведутся переговоры по данному вопросу.
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