Судебные приставы взыскивают с ВГОК в Нижнем Тагиле 58 миллионов рублей за услуги ЖКХ

Помимо долга за услуги ЖКХ в начале года к ВГОКу выдвинуты другие исполнительные производства на общую сумму 2,8 миллиона рублей. Из них 253,9 тысячи рублей направят в бюджет Российской Федерации.

Напомним, с 2015 года ОАО «ВГОК» является банкротом. В качестве кредиторов выступила 91 компания. В 2018 году на предприятии ввели процедуру наблюдения. 19 декабря 2019 года судебные приставы начали арест имущества ВГОКа. Ранее TagilCity.ru сообщало со ссылкой на УФССП по Свердловской области, что общая сумма долга комбината по исполнительному производству составила более 368 миллионов рублей.