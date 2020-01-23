Жильцы муниципальных квартир задолжали 4,3 миллиона рублей «Тагилэнерго»
Сегодня, 11:50ЭкономикаФото: pixabay.com
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МУП «Тагилэнерго» подал иск в суд к администрации Нижнего Тагила о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии за муниципальные жилые помещения. Сумма иска составила 4,3 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Муниципальные жилые помещения были переданы гражданам на условиях найма.
Согласно действующему законодательству и заключенным договорам найма оплата коммунальных услуг должна производиться нанимателями, сообщили в пресс-службе мэрии.
Также в администрации добавили, что с исковыми требованиями не согласны. В данное время заявление находится в работе, запрашивается необходимая информация и готовятся возражения на иск.
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