Верховный суд РФ отказал в списании долгов депутату Илье Гаффнеру

Банкротство Ильи Гаффнера было инициировано в ноябре 2015 года. Россельхозбанк подал иск по долгам ООО «Шиловское» и ООО «Агро-Инвест», по которым депутат выступил в качестве поручителя. В 2016 году он был признан банкротом и в отношении него ввели процедуру реструктуризации долга. Гаффнер должен был в течение четырех месяцев расплатиться с долгом. В том же году арбитражным управляющим была проведена опись имущества на 73 тысячи рублей. Арбитражный суд Свердловской области прекратил конкурсное производство, сохранив при этом долг. Решение мотивировано тем, что должник не предоставил полную информацию об имеющихся активах и проживал в элитной жилплощади.