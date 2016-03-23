В Нижнем Тагиле цены на покупку комнат одни из самых низких в России

Федеральный портал «Мир квартир» провел исследования рынка купли-продаж квартир в 59-ти городах страны, и после – опубликовал данные. Оказалось, что Нижний Тагил, по доступности комнат, замкнул тройку лидеров. На втором месте – Магнитогорск: в этом городе можно найти жилплощадь, которая стоит 484 тысяч. Самые дешевые комнаты – в Ижевске. Их средняя цена – 440 тысяч. Кстати, в том году стоимость комнат в Ижевске снизилась почти на 10%.