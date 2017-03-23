Ночью техника дешевле! Успевайте на ночную распродажу в НОРДе!

24 и 25 марта с 18:00 жителей Нижнего Тагила ждет настоящая магия ночи – ночная распродажа техники с беспрецедентными скидками до 50%. Если для вас важна экономия, оцените выгоду ночных покупок.

В ночную распродажу «НОРД» не делает выборочных скидок, а снижает цены полностью на весь ассортимент – как на новинки, так и на популярные модели от мировых производителей.

Например, при покупке на ночной распродаже ультратонкого LED-телевизора Philips 32 PHT 42014, диагональю 81 см, можно сэкономить 6000 р. и приобрести его всего лишь за 13 990 р.

А специальная цена стиральной машины Hansa WHE 1041, загрузкой 6 кг, с отложенным стартом, составит 13 990 р.

Всех удивит и стоимость пылесоса Eden HS-202. Приходите на ночную распродажу в магазины «НОРД» и забирайте его всего за 1 999 р.

Эти и другие модели от мировых производителей бытовой техники и электроники по выгодным ценам ждут вас в течение нескольких часов на ночной распродаже в магазинах «НОРД» 24 и 25 марта. Не упустите возможность приобрести то, что вы давно хотели, по действительно сниженным ценам!

Поверьте в магию ночи и экономьте, пока другие спят!

Магазины «НОРД» в Нижнем Тагиле