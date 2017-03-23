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Владимир Маркин: государство опирается на «РусГидро» в развитии Дальнего Востока
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Маркин: государство опирается на «РусГидро» в развитии Дальнего Востока

23 марта 2017, 21:40ЭкономикаАлександра Логинова
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