Бывшая военная часть на Фрунзе будет передана в собственность Нижнему Тагилу
Бывший военный городок на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет передан в собственность муниципалитета. В настоящее время бывшая часть принадлежит Свердловской области.
Документ о передаче военной части на улице Фрунзе подготовлен министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Когда-то на территории земельного участка в 5 гектаров располагалось 16 зданий. До сегодняшнего дня выстояли только четыре: другие 12 строений практически полностью разрушены и подлежат сносу.
Комплекс был построен в 1950-60 годах, в 2000-х его перестали эксплуатировать. После 10 лет отсутствия должного внимания объект оказался в непригодном для использования состоянии. Глава города неоднократно просили передать муниципалитету объект, чтобы возвести универсальный ФОК, аналогичный «Президентскому».
Согласие на передачу военной части в собственность дали депутаты. Глава региона поручил МУГИСО подготовить окончательный проект решения, передает «Znak.com».
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