Бывшая военная часть на Фрунзе будет передана в собственность Нижнему Тагилу

Документ о передаче военной части на улице Фрунзе подготовлен министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Когда-то на территории земельного участка в 5 гектаров располагалось 16 зданий. До сегодняшнего дня выстояли только четыре: другие 12 строений практически полностью разрушены и подлежат сносу.

Комплекс был построен в 1950-60 годах, в 2000-х его перестали эксплуатировать. После 10 лет отсутствия должного внимания объект оказался в непригодном для использования состоянии. Глава города неоднократно просили передать муниципалитету объект, чтобы возвести универсальный ФОК, аналогичный «Президентскому».

Согласие на передачу военной части в собственность дали депутаты. Глава региона поручил МУГИСО подготовить окончательный проект решения, передает «Znak.com».