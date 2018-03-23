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Французы и студент выиграли в конкурсе концепций «ЭКСПО-парка» в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Французы и студент выиграли в конкурсе концепций «ЭКСПО-парка» в Екатеринбурге (ФОТО)

23 марта, 09:00Экономика
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