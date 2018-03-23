Французы и студент выиграли в конкурсе концепций «ЭКСПО-парка» в Екатеринбурге (ФОТО)

Победителей определяли путём тайного голосования. Участники выступали в двух номинациях: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная. Вторая, добавим, расположится на площади 555 гектаров вблизи Верх-Исетского пруда. Призовой фонд составляет 5 миллионов рублей. Среди участников представители России, Италии, Японии, Франции, Польши, Великобритании, Беларуси и США.

Победу в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию взяло французское архитектурное бюро «Бешу и партнёры». Ранее компания уже занималась проектированием ЭКСПО-парков в Милане и Шанхае. Авторы проекта уделили внимание многофунциональности инфраструктуры екатеринбургской площадки, которая после события станет наследием для области и города.

Лучшей социально-философской концепцией стала работа студента екатеринбургского вуза Владимира Сбеглова. Концепция студента подразумевает, что город обладает сдерживающими в развитии факторами, для которых нужно искать противодействие. Так, за основу ЭКСПО-парка, по его мнению, стоит брать шестиугольные конструкции, которые будут возвышаться вторым этажом над землёй.