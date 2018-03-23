Облачный майнинг - инвестируем правильно
Майнинг – это процесс получения специальной электронной валюты. Он осуществляется посредством вычислительных операций центрального процессора или видеокарты.
Под операцией подразумевают создание новых блоков в цепочке, которая называется блокчейн. Эти действия оплачиваются криптовалютой. Главное её отличие от бумажных денег – она является цифровой и обладает зашифрованной информацией, вследствие чего её невозможно подделать.
Облачный майнинг имеет тот же принцип, что и классический майнинг. Существует значительное отличие: мощность устройств, добывающих криптовалюту, в разы выше. Это специализированные устройства, называющиеся ASIC.
Зарабатывается валюта путем аренды этих устройств у дата-центра, предоставляющего услуги облачного майнинга. Пользователь в итоге получает долю с выработки арендованного устройства.
Существует множество сервисов, предоставляющих такие услуги, к примеру, HashFlare. Для детального ознакомления с этим сервисом рекомендуется прочитать полный обзор HashFlare.
Облако против домашней фермы
Облачный майнинг имеет ряд преимуществ перед классическим «домашним» майнингом:
- Все работы по обслуживанию оборудования берёт на себя дата-центр, размещающий устройства на своей территории. Классический майнинг представляет собой размещение мощностей у себя дома, в гараже или подвале, что не всегда удовлетворяет майнеров;
- Пассивный доход. Инвестору не нужно постоянно следить за состоянием машин, зарабатывающих криптовалюту. Он может заниматься другими делами, пока арендованные устройства производят вычислительные операции;
- Реферальные программы дата-центров. Многие из них работают по специальным программам для привлечения новых инвесторов посредством реферальных ссылок;
- Широкий выбор валют. Стоит упомянуть, что количество видов криптовалюты растёт с каждым годом, поэтому сервисы постоянно добавляют новые, чтобы повысить коэффициент заработка.
Существуют другие виды добычи криптовалют:
- Торги на бирже. Хороший вариант для тех, кто имеет огромный опыт в игре на бирже. Главный недостаток: нужен опыт, знание ключевых принципов и особенностей. Новичкам не советуют посещать такие биржи;
- Краны - вид получения дохода, заключается в посещении сайтов и просмотра рекламы. В среднем заработок с одного просмотра составляет 0,06$. Самый неэффективный способом добычи, так как на него тратится много времени и сил;
- Купить и забыть. Стратегия проста: Покупается нескольких видов криптовалюты, переводящихся на специальный кошелёк. Инвестор ожидает их роста для получения профита с продажи. Способ действенный, однако, для достижения наибольшего эффекта требует значительных вложений со старта.
Советы новичкам
- Следует начинать с небольших сумм вложений.
- Покупать пару ASIC-устройств, чтобы увеличить прибыль и уменьшить время, затраченное на получение криптовалюты. Со временем количество можно увеличить.
- Майнить несколько валют. Это нужно для получения повышенного заработка и страховки, в случае просадки цены на одну из валют.
Выбор сервиса
Интернет наполнен сервисами, гарантирующими выгодное вложение инвестиций в облачный майнинг. Обращать внимание стоит на цену аренды, мощность оборудования, продолжительность работы сервиса и добыча нескольких валют.
ТОП5 сервисов облачного майнинга, которые зарекомендовали себя на рынке:
- HashFlare – занимает лидирующие позиции на рынке.
- Genesis Mining – крупнейший организатор дата-центров для облачного майнинга. Появился в 2014 году.
- BitMiner – сервис, запущенный в 2016 году. Позволяет инвестировать в криптовалюте.
На какие цифровые валюты стоит обратить внимание?
- Bitcoin. Валюта, которая навела ажиотаж в мире майнинга. На данный момент средняя цена биткоина составляет 11 000$.
- Ethereum. Выпущена в 2015 году. В последнее время всё больше привлекает майнеров своей ценой в 690$ за единицу ETH.
- LiteCoin - форк биткоина. Разработана в 2011 году. Однако специалисты прогнозируют крах из-за медленного развития и тем фактом, что до сих пор находится в открытом beta-тестировании.
Итог
Мир криптовалют стремительно развивается. Её виды растут с каждым годом, а количество превышает десятки миллионов. Поэтому многие люди становятся инвесторами и вкладывают деньги в облачный майнинг – эффективный способ заработка цифровых денег.
Предлагаемые финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.