«Серая зарплата»: швея из Нижнего Тагила винит ООО «Защита плюс» в нарушении закона

Тагильчанка рассказала, что искала работу по специальности «швея». В одном из объявлений в сети она увидела вакансию в ООО «Защита плюс» и, предварительно созвонившись, приехала трудоустраиваться. По ее словам, в размещенном объявлении были указаны следующие условия: официальное трудоустройство, «белая» зарплата, полный социальный пакет, доставка до работы.

Однако, как рассказала жительница Нижнего Тагила, в первые рабочие дни ей сообщили, что официального трудоустройства не будет. По ее словам, работодатель объяснил это нежеланием платить налоги.

С самого начала работы мне сказали: «мы не трудоустраиваем, так как мы не вытягиваем налоги», хотя в объявлении о наборе сотрудников прописан полный соцпакет и прочее. Но я согласилась поработать пояснила тагильчанка.

В открытых источниках на 22 марта отсутствуют объявления об актуальных вакансиях ООО «Защита плюс». В распоряжении редакции TagilCity.ru есть предоставленное информатором фото уличного объявления этой организации о наборе штата.

В телефонном разговоре с редакцией TagilCity.ru руководитель ООО «Защита плюс» пояснила, что на сегодняшний день все объявления о наборе персонала сняты из публичного доступа, поскольку штат набран.

Откуда вы узнали об объявлении? У нас все объявления сняты из открытого доступа, так как персонал уже набран сообщила директор Мария Королева.

Тагильчанка рассказала, что согласилась работать в ООО, несмотря на отсутствие трудоустройства. По ее словам, она даже получила зарплату наличными за первый рабочий месяц.

Я отработала первый месяц, мне заплатили 17 000 рублей. Деньги выдали наличными. И если в первый месяц работы зарплата была более-менее, то во второй месяц, половина выполненной работы не оплатилась. Доставки до места работы, заявленной в объявлении, тоже не было рассказала швея.

Сотрудница ушла из организации, когда, по ее словам, ей не оплатили сверхурочные часы работы. Добиться соблюдения ее прав в кабинете работодателя у женщины не получилось, так как официально она не является сотрудником компании.

На второй месяц работы вместо работы до 17:00 нас оставляли сверхурочно, и это не было оплачено. Знаю, что раньше это оплачивалось. Я оставалась сверхурочно по просьбе начальства, чтобы сдать продукцию, даже до утра. По поводу оплаты переработок полчаса мы разговаривали в кабинете, но так я ничего и не добилась. Так как я не трудоустроена, доказать я ничего не смогла возмущается жительница Нижнего Тагила.

Директор ООО «Защита плюс» сообщила, что трудоустройство сотрудников на работу проходит в компании согласно законодательству, все налоги оплачиваются исправно и в срок.

У нас официальное трудоустройство. Соцпакет предоставляется. Налоги и сборы мы оплачиваем вовремя и в полном объеме. Кто пытается уверять в обратном, мне непонятно пояснила Мария Королева.

Юрист из Нижнего Тагила пояснила, что неофициальное трудоустройство – понятие, которое отсутствует в законах Российской Федерации.

В российском законодательстве нет понятия неофициальное трудоустройство. Основной целью таких отношений работника и работодателя является отклонение от оплаты налогов, то есть экономия своих собственных средств.

Если факт неофициального трудоустройства устанавливается соответствующими органами, то работодателя могут привлечь как к налоговой, так и к уголовной и административной ответственности, -- сообщила юрист по трудовым спорам.

Швея, проработавшая в организации чуть более двух месяцев, считает себя обманутой. Она сообщила, что намерена продолжать борьбу с работодателем.