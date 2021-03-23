За долг в 12 млн арестованы счета свердловской УК «Лазурит»

Расчетный счет ООО УК «Лазурит» был арестован Арбитражным судом Свердловской области из-за долга за тепловую энергию в размере более 12 миллионов рублей перед ПАО «Т Плюс».

Задолженность образовалась за период с июня по декабрь 2020 года, отметили в пресс-службе «Т Плюс». Компании удалось доказать в суде, что должник намеренно не оплачивает задолженность за потребление ресурсов. Предполагается, что средства, полученные от жителей, могли быть использованы на собственные цели. Ранее суд запретил оператору, который начисляет платежи за ЖКХ для ООО УК «Лазурит», переводить собираемые средства третьим лицам. Отмечается, что контролирующим лицом УК «Лазурит» является Евгений Старокожев. Под его управлением также находится ряд других управляющих компаний. Общая сумма их долга перед «Т Плюс» составляет более 178 миллионов рублей.

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