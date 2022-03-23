В Нижнем Тагиле уничтожили бульдозером 80 тысяч пачек нелегальных сигарет

Контрафактную продукцию на сумму 3 млн рублей вывезли на полигон в Нижнем Тагиле и уничтожили при помощи бульдозера.

Правоохранители уничтожили почти 80 тысяч пачек сомнительных сигарет на сумму 3 млн рублей. Продукцию изъяли в магазине на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», торговала немаркированной табачной продукцией предприниматель из Кушвы. Она покупала контрафакт по низкой цене без сопроводительных документов и затем продавала оптом на рынке и в собственных магазинах. Нелегальную продукцию вывезли на полигон бытовых отходов и уничтожили бульдозером. На предпринимателя завели два уголовных дела по статье о приобретении и сбыте товаров без маркировки. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 400 тысяч рублей.

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