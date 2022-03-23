В Нижнем Тагиле уничтожили бульдозером 80 тысяч пачек нелегальных сигарет

Правоохранители уничтожили почти 80 тысяч пачек сомнительных сигарет на сумму 3 млн рублей. Продукцию изъяли в магазине на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.
Как сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», торговала немаркированной табачной продукцией предприниматель из Кушвы.
Она покупала контрафакт по низкой цене без сопроводительных документов и затем продавала оптом на рынке и в собственных магазинах.
Нелегальную продукцию вывезли на полигон бытовых отходов и уничтожили бульдозером. На предпринимателя завели два уголовных дела по статье о приобретении и сбыте товаров без маркировки.
Суд приговорил женщину к штрафу в размере 400 тысяч рублей.