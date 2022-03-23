Власти Свердловской области объяснили дефицит сахара и повышение цен на него

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в ходе брифинга сообщил, что распределительные центры, откуда сахар поступал в магазины, оказались не готовы к ажиотажному спросу.
По его словам, распредцентры не рассчитаны на то, чтобы хранить запас продукции, рассчитанный на полгода. Максимальный срок – от одной недели до пары месяцев. Однако люди стали закупать сахарный песок впрок. В итоге возникли трудности с поставками, магазины были вынуждены вводить ограничения.
Алексей Шмыков отметил, что такая ситуация сложилась не только в Свердловской области, но и по всей России. Он призвал не паниковать, потому что сахара на самом деле достаточно. Власти мониторят его количество на складах.
Что касается повышения цен, то власти обязали сети сделать минимальную наценку.