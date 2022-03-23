Власти Свердловской области объяснили дефицит сахара и повышение цен на него

Власти Свердловской области объяснили дефицит сахара и повышение цен на него
Власти Свердловской области объяснили дефицит сахара и повышение цен на него
Сегодня, 21:40ЭкономикаФото: pixabay.com
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что распределительные продуктовые центры оказались не готовы к ажиотажному спросу.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в ходе брифинга сообщил, что распределительные центры, откуда сахар поступал в магазины, оказались не готовы к ажиотажному спросу.

По его словам, распредцентры не рассчитаны на то, чтобы хранить запас продукции, рассчитанный на полгода. Максимальный срок – от одной недели до пары месяцев. Однако люди стали закупать сахарный песок впрок. В итоге возникли трудности с поставками, магазины были вынуждены вводить ограничения.

Алексей Шмыков отметил, что такая ситуация сложилась не только в Свердловской области, но и по всей России. Он призвал не паниковать, потому что сахара на самом деле достаточно. Власти мониторят его количество на складах.

Что касается повышения цен, то власти обязали сети сделать минимальную наценку.

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