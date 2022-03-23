Житель Каменска-Уральского чуть не лишился автомобиля из-за штрафов в 102 тысячи

Водитель-нарушитель оплатил штрафы за нарушение ПДД в размере 102 тысяч рублей после того, как его автомобиль «ВАЗ 21099» был арестован.

Постановления об административных правонарушениях поступили в отдел по взысканию. Всего в отношении 38-летнего должника возбуждено 54 исполнительных производства на сумму 49,8 тысячи рублей. Все штрафы выписаны за превышение скорости. Требования об оплате мужчина исполнять не стал и потому пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 53 тысячи рублей. В результате были применены меры принудительного взыскания в виде ареста автомобиля и средств на счетах. Мужчина оплатил все штрафы и предоставил квитанции. Теперь арест снят, так как обязательства исполнены, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

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