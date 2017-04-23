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Губернаторский прием и участие в «Иннопроме» обойдутся бюджету Свердловской области в 66,5 млн рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Губернаторский прием и участие в «Иннопроме» обойдутся бюджету Свердловской области в 66,5 млн рублей (ФОТО)

23 апреля 2017, 15:25Экономика
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