Губернаторский прием и участие в «Иннопроме» обойдутся бюджету Свердловской области в 66,5 млн рублей (ФОТО)

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге пройдет деловое международное мероприятие «Иннопром-2017». На сайте госзакупок появилось техническое задание от Свердловской области, в котором содержится информация о затратах, запланированных на время проведения выставки, об этом сообщает Е1.RU.

Бюджет уральской столицы должен уменьшится в эти четыре дня на 66,5 млн рублей. И только 2,901 млн рублей из 66,5 потратит администрация Екатеринбурга на оформление выставочной площади международной выставки.

Остальные средства будут потрачены на оплату услуг по организации главной промышленной выставки.

Дмитрий Медведев всегда осматривает стенд Свердловской области.

Традиционно пройдет губернаторский приём участников. И вот тут интересен раздел «питание», включенный в техническое задание. В нем указан ассортимент блюд: холодные закуски – не менее 6 видов по 1 700 штук каждого вида; горячие закуски – не менее 6 видов по 1 500 штук каждого вида; десерты – не менее 4 видов (по 1 300 штук каждого вида.

Фото: Е1.RU

Также траты предусмотрены и на рекламную компанию. Например, на фасаде аэропорта «Кольцово» появится гигантский плакат, посвященный проведению выставки. В городе установят минимум 10 билбордов, вдоль всего Россельбана развесят 350 флажков «Иннопрома». Свердловская область будет занимать на «Иннопроме» сразу две площадки категории «Престиж» – в 200 и 600 кв. м.