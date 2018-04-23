Зарплаты российских бюджетников вырастут в 2018 году на 13-15% (ВИДЕО)
В 2018 году зарплаты бюджетников вырастут в среднем на 13-15% и превысят инфляцию в 3,5 раза.
В следующем году ожидается, что индексация оплаты труда снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%. Повышение зарплат россиян связано с выполнением майских указов президента России. Уже с 1 мая будет повышен минимальный размер оплаты труда. Он составит 11,1 тыс. рублей.
Повышение зарплат коснётся не только бюджетного сектора, но и коммерческих организаций. Однако связано это в большей степени с нехваткой кадров и высокой конкуренцией фирм за привлечение работников. Выше всего зарплата поднялась с 2017 года у работников нефтегазовой отрасли (2,2 раза), на втором месте – химическая промышленность (14,1%), на третьем – автопром (12,9%), сообщают «Известия».
23 марта глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что реальные зарплаты в России выросли за два месяца 2018 года на 10,5%.
Видео:«Известия»
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