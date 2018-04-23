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Зарплаты российских бюджетников вырастут в 2018 году на 13-15% (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зарплаты российских бюджетников вырастут в 2018 году на 13-15% (ВИДЕО)

23 апреля, 11:30Экономика
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