В гордуме Екатеринбурга заявили о необходимости обучения молодых депутатов

Согласно докладу начальника департамента финансов администрации города Екатеринбурга, доходы за 2018 год составили 42 миллиарда 862 миллиона рублей, расходы – 42 миллиарда 129 миллионов рублей. Муниципальный долг составил 1 млрд 139 миллионов рублей. Показатели по поступлению неналоговых доходов за 6 лет снизились в два раза.

23-летний депутат от КПРФ Андрей Пирожков предложил не принимать отчет Анны Турунцевой об исполнении бюджета за 2018 год. Пирожков аргументировал свое заявление тем, что бюджет не исполнен на 2 миллиарда рублей.

По мнению Владимира Крицкого, бюджет исполнен «великолепно», а истолковать документ можно как угодно. Поэтому депутат гордумы предложил обучать молодых коллег бюджетному процессу. Его поддержал Александр Колесников, который попросил организовать учебу на уровне областного Законодательного собрания.

По словам спикера Игоря Володина, обучение было организовано замминистра экономики Андреем Корюковым, однако депутаты на данную встречу не явились.