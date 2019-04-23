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В гордуме Екатеринбурга заявили о необходимости обучения молодых депутатов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В гордуме Екатеринбурга заявили о необходимости обучения молодых депутатов

Сегодня, 12:43ЭкономикаФото: egd.ru
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