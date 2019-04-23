В Свердловской области выявили поддельные банкноты на сумму 484 тыс. рублей
Сегодня, 18:10ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области с начала 2019 года было выявлено 115 поддельных купюр на сумму 484 тысячи рублей, сообщает «Областная газета».
Большую часть подделок – 91 купюру – составили банкноты номиналом пять тысяч рублей. Также были обнаружены 19 подделок 1000-рублевых банкнот, по две поддельные купюры номиналом 2000 и 500 рублей.
Купюры, имеющие признаки подделки, являлись имитацией графического образа банкноты и признаков ее защиты.
Так, стилизованное изображение солнца и фрагменты защитной нити выполнены фольгой, прокомментировало Уральское главное управление Центробанка.
Также с начала 2019 года были обнаружены четыре поддельные долларовые банкноты.
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