Владелец ЕВРАЗа Абрамович победил соотечественников по цене жилья в Лондоне

Тройку лидеров по стоимости имущества в Лондоне возглавил Роман Абрамович. Он владеет особняком на Кенсингтон-Пэлас Гарденс, известной как улица миллиардеров. На этой же улице расположено посольство России. Стоимость особняка - 170 миллионов фунтов. Помимо этого, Абрамович владеет апартаментами в Лондоне, площадь которых составляет 557 квадратных метров, квартира оценивается в 30 миллионов фунтов, к апартаментам прилагается парковочное место стоимостью 85 тысяч фунтов. Квартира расположена недалеко от домашней арены клуба «Челси».