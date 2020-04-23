«Тагильское пиво» из-за падения выручки просит снять ограничения на продажу алкоголя

По мнению руководства пивоваренной компании, введеные ограничения приведут к неизбежному падению объемов продаж и производства. Это в свою очередь отразится на сумме налогов и акцизов, уплачиваемых в бюджет.

Кроме того, в ООО «Тагильское пиво» считают, что ограничения повлекут за собой рост нелегальных спиртных напитков и общей социальной напряженности.