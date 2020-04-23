«Тагильское пиво» из-за падения выручки просит снять ограничения на продажу алкоголя
Сегодня, 20:58ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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ООО «Тагильское пиво» обрaтилось к министру АПК региoна Дмитрию Дeгтяреву и глaве Торгoво-прoмышленной пaлаты Нижнeго Тагилa Бoрису Сокoлову с прoсьбой снять oграничения на продажу алкoголя в Свердлoвской облaсти, сообщает портал Profibeer.
Сюжеты: Нижний Тагил
По мнению руководства пивоваренной компании, введеные ограничения приведут к неизбежному падению объемов продаж и производства. Это в свою очередь отразится на сумме налогов и акцизов, уплачиваемых в бюджет.
Кроме того, в ООО «Тагильское пиво» считают, что ограничения повлекут за собой рост нелегальных спиртных напитков и общей социальной напряженности.
Напомним, с 20 апреля указом губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области ограничена продажа алкогольной продукции. Сейчас спиртные напитки можно купить только в период с 10 утра до 7 вечера.
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