В Свердловской области увеличат прожиточный минимум

За первый квартал 2020 года правительство региона установит прожиточный минимум в размере 10 тысяч 376 рублей в месяц на одного человека.

Кроме того, на 182 рубля увеличится прожиточный минимум для трудоспособного населения. Он составит 11 тысяч 53 рубля. Пенсионерам добавят по 130 рублей, детям — по 342 рубля. Таким образом, для пожилых людей сумма прожиточного минимума составит 8 тысяч 486 рублей, для детей — 11 тысяч 30 рублей.