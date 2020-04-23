В Свердловской области увеличат прожиточный минимум

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В Свердловской области размер прожиточного минимума увеличат на 190 рублей, пишет znak.
За первый квартал 2020 года правительство региона установит прожиточный минимум в размере 10 тысяч 376 рублей в месяц на одного человека.
Кроме того, на 182 рубля увеличится прожиточный минимум для трудоспособного населения. Он составит 11 тысяч 53 рубля. Пенсионерам добавят по 130 рублей, детям — по 342 рубля. Таким образом, для пожилых людей сумма прожиточного минимума составит 8 тысяч 486 рублей, для детей — 11 тысяч 30 рублей.
Размер прожиточного минимума рассматривают один раз в квартал, его изменение происходит в зависимости от стоимости потребительской корзины и данных Росстата.
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