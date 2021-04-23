Центробанк повысил ключевую ставку до 5%

Второй раз за 2021 год Банк России повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 5% годовых, сообщает пресс-служба Центробанка.

Данное решение было принято с целью понизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Отмечается, что это поможет привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. В сообщении подчеркивается, что восстановление спроса приобретает большую устойчивость, также в ряду секторов оно превышает возможности наращивания выпуска. Также Банк России увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 4,7-5,2%. Напомним, 19 марта Центробанк увеличил ставку с 4,25% до 4,5%. Мера была обусловлена тем, что темпы роста потребительских цен в первом квартале 2021 года превзошли прогноз Банка России. Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%

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