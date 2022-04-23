Долги компаний МУГИСО и Пумпянского. Крупные арбитражные дела за март

Долги компаний МУГИСО и Пумпянского. Крупные арбитражные дела за март
Долги компаний МУГИСО и Пумпянского. Крупные арбитражные дела за март
Сегодня, 11:59ЭкономикаФото: 1MI
Кто и зачем подавал миллионные иски в арбитражный суд Свердловской области в марте, читайте в материале TagilCity.ru.

Банкротство компании по аренде подъемников

АО «Кранбанк» подало заявление в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать екатеринбургскую компанию ООО «Аренда подъемников» банкротом. Сумма задолженности составляет 178,5 млн рублей.

На сегодняшний день компания-ответчик является убыточной. В ее адрес выписано судебное предписание из-за долгов по кредитам на сумму 102,9 млн рублей.

Иск от компании-добытчика медной руды

Исковое заявление на сумму 113 млн рублей подала ООО «Медно-рудная компания» к ООО «Лесимпэкс», которая занимается оптовой торговлей лесоматериалами. Истец требует исполнения обязательств по договорам поставки товаров.

Помимо этого ООО «Лесимпэкс» имеет долговую нагрузку в размере 65,7 млн рублей.

Долг за аренду

65,2 млн рублей хочет взыскать ООО «Зеромакс», занимающееся строительством зданий, с ООО «Завод бутылированных вод» за неисполнение договоров аренды.

Компания-ответчик занимается производством воды марки «Новокурьинская». В 2021 году Роскачество признала ее не соответствующей заявленным характеристикам, что может иметь признаки фальсификации.

Долг застройщика речному порту

АО «Архангельский речной порт» через суд требует взыскать 63,1 млн рублей с компании-застройщика «Синатом» в качестве долга по договорам возмездного оказания услуг.

В 2021 году «Синатом» занимался строительство Центра ядерной медицины в Бурятии. Входит в группу «Синара», одним из владельцев которой является уральский миллионер Дмитрий Пумпянский.

Иск к производителю муки

Компания-продавец зерна«Финагро Логистик» подала исковое заявление к АО «Агентство по развитию рынка продовольствия». Сумма требований за неисполнение договоров поставки — 38,1 млн рублей.

АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» полностью принадлежит Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области. Занимается поставками хлебобулочных изделий в учебные заведения, больницы и другие госучреждения.

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