62 млрд из дополнительных доходов РФ будут направлены на социальную политику

Со слов премьер-министра, дополнительные доходы, полученные в результате роста цен на энергоносители и увеличения некоторых статей ненефтегазовых доходов, будут потрачены на развитие промышленности, жилищного строительства, модернизацию транспортной инфраструктуры, поддержание здравоохранения, увеличение заработной платы врачей и медсестер, на поддержку семей и социальное обеспечение детей-сирот, сообщает РИА «Новости».

Необходимые поправки планируется внести в федеральный бюджет на 2018 год.

На сегодняшний день в документе предусмотрено увеличение доходов на 1,815 трлн рублей, из них нефтегазовых — на 1,755 трлн рублей, ненефтегазовых — на 59,8 млрд рублей, и рост расходов на 61,9 млрд рублей.

Таким образом, предвидится выполнение бюджета с профицитом в 481,8 млрд рублей, или 0,5% ВВП. Это сделает возможным выполнение всех социальных обязательств, включая пенсионные.

Сообщается, что при таком положении дел госказна РФ страны впервые за несколько лет выйдет в плюс.