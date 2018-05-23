Более 4 млрд рублей будет выделено по концессии на переработку ТБО в Нижнем Тагиле

Концессионером выступает АО «Облкоммунэнерго». В проект концессии входит строительство мусоросортировочного комплекса, обустройство двух новых полигонов ТКО и рекультивация существующих, создание 191 площадки для накопления отходов и установка снегоплавильного оборудования.

Большую сумму из финансирования проекта выделят на строительство комплекса по сортировке и переработке отходов. В год комплекс может принять до 185 тысяч тонн мусора. Значительную часть отходов будут отправлять на утилизацию, остальное — на дальнейшую переработку. На строительство комплекса уйдёт 2 млрд 406 млн рублей. Сдача в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Сортировка отходов будет происходить с новых полигонов. Они будут расположены рядом с уже действующей свалкой на Кушвинском тракте. Сейчас в Нижнем Тагиле — два полигона для утилизации мусора. Один в Дзержинском районе, второй — на Кушвинском тракте. Их сроки эксплуатации уже истекают. Подготовить новые территории для захоронения мусора концессионер планирует одновременно с завершением строительства сортировочного комплекса.

Схема расположения новых полигонов для отходов и мусоросортировочного комплекса. Фото: ИА «Все новости»

Перед отправкой мусора на полигон его будут собирать в новых евроконтейнерах. Такие уже стоят во многих тагильских дворах. Для этого планируется оборудовать в черте города 191 площадку, на каждой по четыре контейнера.

Кроме того, в проекте есть план строительства снегоплавильной установки за 63 млн рублей. Ее планируют разместить на окраине поселка Кирпичный. На площадку в 10 тыс кв. м будут свозить снег, который относится к опасным отходам, так как в нем содержатся реагенты и осадок от выхлопных газов. Затем снег будут растапливать. За зиму работающая на газовом топливе установка способна переработать 125 тыс. тонн снега.

Территория для размещения снегоплавильной установки выделена зелёным цветом. Фото: ИА «Все новости»

Инвестировать в проект «Облкоммунэнерго» может начать уже в 2018 году и продолжит финансирование до 2027 года. Мэрия Нижнего Тагила будет платить до 2046 года. Переплата бюджета составит почти 1 млрд 800 тыс. рублей при вложениях концессионера в 4 млрд рублей, пишет ИА «Все новости».