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Более 4 млрд рублей будет выделено по концессии на переработку ТБО в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 4 млрд рублей будет выделено по концессии на переработку ТБО в Нижнем Тагиле

23 мая, 21:10Экономика
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