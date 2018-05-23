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Полевская компания «ЭнергооборудованиеСервис Рус» задолжала работникам 4 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полевская компания «ЭнергооборудованиеСервис Рус» задолжала работникам 4 млн рублей

23 мая, 07:05Экономика
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