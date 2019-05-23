В Екатеринбурге подписано соглашение о сотрудничестве с китайской компанией
Китайская компания Digital China и российская компания НАГ в Екатеринбурге 22 мая подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство Свердловской области.
Компании уже занимаются совместной разработкой IT-продуктов, очередное соглашение направлено на вывод продукции на всероссийский и международный рынки. Компании планируют реализовать продукцию на восемь миллиардов рублей за несколько лет. В Китае Digital China занимается проектом «Умный город», реализация аналога которого начата в Екатеринбурге.
Совместно представительства компаний запустят производство продуктов в сфере сетей передачи данных, голосовой связи, искусственного интеллекта, дата-центров, которые применяются в технологическом оснащении «Умных городов».
Создание «Умных городов» даст возможность улучшить качество жизни в городах региона, появятся новые рабочие места, запустит «умные технологии» во все сферы жизни свердловчан, даст возможность реализации новых технологических решений.