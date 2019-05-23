В Екатеринбурге подписано соглашение о сотрудничестве с китайской компанией

Компании уже занимаются совместной разработкой IT-продуктов, очередное соглашение направлено на вывод продукции на всероссийский и международный рынки. Компании планируют реализовать продукцию на восемь миллиардов рублей за несколько лет. В Китае Digital China занимается проектом «Умный город», реализация аналога которого начата в Екатеринбурге.