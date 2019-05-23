В Свердловской области цена за сотку земли выросла на 22%

В столице Урала показатель отличается от областного, там стоимость сотки земли достигает 86 тысяч рублей, при этом за год она снизилась на 2%. За год в Свердловской области на 15% увеличилось число объявлений на данную тематику, в Екатеринбурге число объявлений возросло на 5,6%. Наибольшее увеличение числа предложений зафиксировано в Белоярском и Сысертском районах.