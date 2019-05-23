В Свердловской области цена за сотку земли выросла на 22%

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За год в Свердловской области на 22% выросла средняя стоимость сотки земли, сейчас она составляет 52,6 тысячи рублей, пишет «Областная газета».
В столице Урала показатель отличается от областного, там стоимость сотки земли достигает 86 тысяч рублей, при этом за год она снизилась на 2%. За год в Свердловской области на 15% увеличилось число объявлений на данную тематику, в Екатеринбурге число объявлений возросло на 5,6%. Наибольшее увеличение числа предложений зафиксировано в Белоярском и Сысертском районах.
Как полагают эксперты, на рост стоимости повлияло увеличение предложений о продаже дорогих загородных участков, что может быть связано с изменением тенденций, в частности, люди, некоторое время раздумывавшие о судьбе своих участков земли, решились на продажу.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области замечен рост стоимости аренды однокомнатных квартир.
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