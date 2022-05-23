Импортозамещение способствует развитию сельского хозяйства на Урале

Западные санкции не только не сокрушают аграрную сферу Свердловской области, но и становятся импульсом к интенсификации развития.

При участии государства в Свердловской области создаются селекционные центры по выведению молочных пород скота. Создаваемый там генетический материал лучше и бюджетнее импортных аналогов. С 2019 года Россия не только целиком закрыла свои потребности в мясе птицы, но и разводит достаточно птиц для поставки этого ценного источника животного белка в дружественные страны. Из Свердловской области идут на экспорт цыплята племенного разведения, мясо, инкубационные яйца и яйца домашних птиц. Россия держится в мировых лидерах в области производства зерновых. Свердловская область вносит существенный вклад в успехи отечественного растениеводства. Здесь себе семена зерновых культур российского производства, причем более половины — локального. Схожая ситуация наблюдается и с посадкой картофеля. Недостаток зарубежных семян компенсируется собственными гибридами. Достигнуты успехи и в импортозамещении сельскохозяйственной техники. Планомерно увеличивается производство собственных машин, оборудования, комплектующих. В Свердловской области на данный момент доля сельхозтехники западных брендов колеблется в диапазоне 12-16%. Зато аж 54% техники, применяемой в регионе, поставляется из союзной Беларуси. Кроме того, аграрии России преуспевают в свиноводстве и овцеводстве, выпуске препаратов ветеринарии. Правительство на регулярной основе поддерживает фермеров и собственников личных подсобных хозяйств, сообщают «Новые Известия».

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