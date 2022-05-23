Импортозамещение способствует развитию сельского хозяйства на Урале

Импортозамещение способствует развитию сельского хозяйства на Урале
Импортозамещение способствует развитию сельского хозяйства на Урале
Сегодня, 21:08ЭкономикаФото: 1MI
Западные санкции не только не сокрушают аграрную сферу Свердловской области, но и становятся импульсом к интенсификации развития.

При участии государства в Свердловской области создаются селекционные центры по выведению молочных пород скота. Создаваемый там генетический материал лучше и бюджетнее импортных аналогов.

С 2019 года Россия не только целиком закрыла свои потребности в мясе птицы, но и разводит достаточно птиц для поставки этого ценного источника животного белка в дружественные страны. Из Свердловской области идут на экспорт цыплята племенного разведения, мясо, инкубационные яйца и яйца домашних птиц.

Россия держится в мировых лидерах в области производства зерновых. Свердловская область вносит существенный вклад в успехи отечественного растениеводства. Здесь себе семена зерновых культур российского производства, причем более половины — локального. Схожая ситуация наблюдается и с посадкой картофеля. Недостаток зарубежных семян компенсируется собственными гибридами.

Достигнуты успехи и в импортозамещении сельскохозяйственной техники. Планомерно увеличивается производство собственных машин, оборудования, комплектующих. В Свердловской области на данный момент доля сельхозтехники западных брендов колеблется в диапазоне 12-16%. Зато аж 54% техники, применяемой в регионе, поставляется из союзной Беларуси.

Кроме того, аграрии России преуспевают в свиноводстве и овцеводстве, выпуске препаратов ветеринарии. Правительство на регулярной основе поддерживает фермеров и собственников личных подсобных хозяйств, сообщают «Новые Известия».

Материалы по теме:
сельское хозяйствомолокозерномясоагрофирмааграриипродовольствиеяйца
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы