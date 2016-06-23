Многомиллионый долг по налогам выплатил государству директор такси в Екатеринбурге
23 июня 2016, 15:00Экономика
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В столице Урала директор одной из фирм такси долгое время не перечислял налоги в бюджет. Задолженность перед государством составила порядка 7-ми с половиной миллионов рублей.
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Следователи, возбудив уголовное дело, объяснили начальнику предприятия, что, в случае выплаты по налоговой задолженности, должник, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности.
Так, руководитель фирмы в полном объеме поторопился вернуть долг в бюджет государства. Уголовное дело и уголовное преследование, как и обещали, было прекращено.
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