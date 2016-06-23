Многомиллионый долг по налогам выплатил государству директор такси в Екатеринбурге

Следователи, возбудив уголовное дело, объяснили начальнику предприятия, что, в случае выплаты по налоговой задолженности, должник, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности.

Так, руководитель фирмы в полном объеме поторопился вернуть долг в бюджет государства. Уголовное дело и уголовное преследование, как и обещали, было прекращено.