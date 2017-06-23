65% продаваемого в России алкоголя не соответствует ГОСТам на этикетках
23 июня 2017, 19:10Экономика
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Две трети алкогольной продукции, продаваемой на прилавках магазинов в России, не соответствует стандартам качества, указанным на этикетках.
В течение 2016 года сотрудники Росалкогольрегулирования проводили проверки качества спиртных напитков, реализуемых в стране. Результат показал: 65%, а это две трети продукции, не соответствуют ГОСТам, сообщает газета «Известия».
Во время проверки исследовался 981 образец алкогольной и спиртосодержащей продукции. 638 проб не прошли проверку госстандарта. При этом эксперты подчеркивают, что некоторые российские нормы не совпадают с международными. Например, международный стандарт позволяет такому напитку, как ром, иметь осадок, а российский – нет.
Роспотребнадзор, со своей стороны заявляет, что по итогам 2016 года продаваемая в России алкогольная продукция безопасна, соответствует нормам и стандартам, имеет стабильное качество.
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