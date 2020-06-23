Путин поручил выделить регионам еще 100 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

По словам президента, пандемия поставила регионы в сложное положение. В связи с этим он поручил выделить дополнительно к 200 миллиардам еще 100 миллиардов рублей для регионов.

Также глава государства отметил, что необходимо внимательно распределить средства, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития. Он пояснил, что ситуация требует корректировки нацпроектов для восстановления экономики.