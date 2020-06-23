Путин поручил выделить регионам еще 100 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Сегодня, 20:46ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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Президент Владимир Путин поручил правительству выделить регионам дополнительно 100 миллиардов рублей для компенсации расходов на борьбу расходов. Об этом он заявил сегодня в своем обращении к россиянам.
Сюжеты: Коронавирус
По словам президента, пандемия поставила регионы в сложное положение. В связи с этим он поручил выделить дополнительно к 200 миллиардам еще 100 миллиардов рублей для регионов.
Также глава государства отметил, что необходимо внимательно распределить средства, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития. Он пояснил, что ситуация требует корректировки нацпроектов для восстановления экономики.
Кроме того, ещё 100 млрд рублей будут направлены на обновление региональной дорожной сети для субъектов качественно, быстро и с опережением ремонтирующих дороги.
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