Путин предложил повысить ставку НДФЛ и направить деньги на лечение детей

С 1 января 2021 года ставка налога на доходы физлиц будет изменена, но повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а часть, превышающая 5 млн рублей в год.

По словам Путина, это пополнит бюджет на 60 млрд рублей. Эти деньги Путин предложил направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.