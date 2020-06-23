Путин предложил повысить ставку НДФЛ и направить деньги на лечение детей
Сегодня, 19:51ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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Президент России Владимир Путин в своем телеобращении предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
С 1 января 2021 года ставка налога на доходы физлиц будет изменена, но повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а часть, превышающая 5 млн рублей в год.
По словам Путина, это пополнит бюджет на 60 млрд рублей. Эти деньги Путин предложил направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Также президент отметил, что ранее деньги на лечение и дорогостоящи операции собирали в соцсетях и через интернет. Однако важную роль в этом вопросе играет государство.
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