Российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых
Сегодня, 20:24ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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По словам президента Владимира Путина, в России в 2,5 раза увеличилось число самозанятых. По этой причине с 1 июля регионы смогут вводить режим самозанятых.
Глава государства сказал, что число самозанятых возросло с 300 до 700 тысяч. С 1 июля регионы смогут на свое усмотрение вводить налоговый режим для этой категории граждан. Также, по его словам, статус самозанятого можно будет получить не с 18, а с 16 лет. Нововведения затронут около 3 млн россиян. Они получат налоговый капитал в размере МРОТ.
Путин отметил, что ранее режим самозанятых вводился в отдельных регионах в качестве эксперимента. По мнению президента, этот эксперимент удался.
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