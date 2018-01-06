1,6 млн рублей выделено на ремонт мягкой кровли Тагильского пансионата

Тендер на проведение капитального ремонта мягкой кровли в ГАУ «Тагильский пансионат» размещен на официальном сайте госзакупок. На осуществление ремонтных работ выделено 1,6 млн рублей.

Заявки на выполнение ремонта принимаются до 13 августа. 17 августа состоится электронный аукцион, на котором и определится подрядчик.

Исполнитель обязан демонтировать мягкую часть кровли, выровнять основание, выполнить гидроизоляцию унифлексом и постелить новую. Также подрядчик выполняет отделку фасадов в местах примыканий к кровле у главного и служебного входов.