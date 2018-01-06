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1,6 млн рублей выделено на ремонт мягкой кровли Тагильского пансионата
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,6 млн рублей выделено на ремонт мягкой кровли Тагильского пансионата

Сегодня, 16:40Экономика
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