1,6 млн рублей выделено на ремонт мягкой кровли Тагильского пансионата

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В 2018 году будет осуществлен капитальный ремонт мягкой кровли ГАУ «Тагильский пансионат» по адресу улица Красногвардейская, 57А. Максимальная цена контракта составила 1 697 304,92 рубля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тендер на проведение капитального ремонта мягкой кровли в ГАУ «Тагильский пансионат» размещен на официальном сайте госзакупок. На осуществление ремонтных работ выделено 1,6 млн рублей.
Заявки на выполнение ремонта принимаются до 13 августа. 17 августа состоится электронный аукцион, на котором и определится подрядчик.
Исполнитель обязан демонтировать мягкую часть кровли, выровнять основание, выполнить гидроизоляцию унифлексом и постелить новую. Также подрядчик выполняет отделку фасадов в местах примыканий к кровле у главного и служебного входов.
Исполнитель должен обеспечить вывоз строительного мусора с территории ремонтных работ.
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