700 тыс. рублей выделено на ремонт мусоропровода в здании общежития НТСК

В 2018 году в Нижнем Тагиле будет произведен ремонт мусоропровода в здании общежития Нижнетагильского строительного колледжа по адресу улица Мира, 58. На проведение ремонта выделено 735 148 рублей.
Нижнетагильский строительный колледж на официальном сайте госзакупок разместил заявку на проведение ремонта мусоропровода в здании общежития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области НТСК. Максимальная цена контракта составила 735 148 рублей.
Заявки на осуществление ремонтных работ принимаются до 8 августа.
Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнить ремонт мусоропровода в здании общежития в течение 14 календарных дней с момента подписания договора. Гарантия на выполненные работы, в том числе на используемые в работе материалы, составляет не менее одного года с момента подписания акта приемки готового объекта.
Подрядчик должен обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора с территории объекта.