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700 тыс. рублей выделено на ремонт мусоропровода в здании общежития НТСК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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700 тыс. рублей выделено на ремонт мусоропровода в здании общежития НТСК

Сегодня, 15:20Экономика
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