Главный претендент отказался от конкурса на строительство моста через Тагильский пруд
«Мостострой-11» отказался от участия в конкурсе на строительства моста через Тагильский пруд. Замдиректор компании по маркетингу Игорь Белов сообщил TagilCity.ru, что отказ связан с экономической нецелесообразностью.
Согласно условиям конкурса, участник должен внести обеспечение в размере 195 млн рублей, а победитель обеспечить выполнение банковской гарантией на 1,17 млрд рублей. Цена самого контракта — 3,9 миллиарда рублей. Планировалось, что срок подачи заявок закончится 22 июля, но он был продлён до 2 августа. В мэрии Нижнего Тагила пояснили, что не намерены действовать в спешке, поскольку важно определить подрядчика, который действительно сможет осуществить один из важнейших инфраструктурных проектов города за последние десятилетия: маленькие компании без необходимого опыта и ресурсов не смогут в нём участвовать, а крупным, возможно, не хватило времени для принятия решения.
Мы пока не стали подаваться на объект. Просчитали, посмотрели его — мы не сможем реализовать его по ряду причин. Основной вопрос — это, конечно, экономика. Не складывается у нас экономическая составляющая по этому объекту,рассказал Игорь Белов TagilCity.ru.
При этом он подчеркнул, что с технической точки зрения задача по строительству моста через Тагильский пруд у специалистов «Мостостроя-11» вопросов не вызывает. Тагильские чиновники пояснили, что экономическая обоснованность контракта закреплена решением госэкспертизы.
Администрация не будет комментировать отказ частной компании от участия в конкурсе. Проект прошёл государственную экспертизу — это высшая оценка качества технической документации и экономической обоснованности каждой цифры,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Тюменский «Мостострой-11» считался главным претендентом на строительство моста через Тагильский пруд. В частности, тагильский мэр Владислав Пинаев называл его в качестве примера крупных специализирующихся на мостостроительстве компаний, которым можно доверить столь важный для города объект, а источники TagilCity.ru в отрасли сообщали, что в Нижнем Тагиле появились скауты, называющие себя представителями тюменцев и ведущие поиск потенциальных субподрядчиков. Кроме того, местные слухмейкеры пытались связать то, что Евгений Куйвашев является выходцем из Тюменской области, где зарегистрирован «Мостострой». Однако слухи по всей видимости не оправдались.
Напомним, мост через Нижнетагильский пруд длиной 400 метров планируется построить к 300-летию города. Финансирование проекта осуществляется из регионального, муниципального бюджетов. Миллиард рублей в проект вложил ЕВРАЗ. В июне из областного бюджета городу уже были выделены 500 млн рублей, в 2020 и 2021 годах муниципалитет получит ещё 900 млн и 1,2 млрд рублей соответственно.