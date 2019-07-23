Главный претендент отказался от конкурса на строительство моста через Тагильский пруд

Согласно условиям конкурса, участник должен внести обеспечение в размере 195 млн рублей, а победитель обеспечить выполнение банковской гарантией на 1,17 млрд рублей. Цена самого контракта — 3,9 миллиарда рублей. Планировалось, что срок подачи заявок закончится 22 июля, но он был продлён до 2 августа. В мэрии Нижнего Тагила пояснили, что не намерены действовать в спешке, поскольку важно определить подрядчика, который действительно сможет осуществить один из важнейших инфраструктурных проектов города за последние десятилетия: маленькие компании без необходимого опыта и ресурсов не смогут в нём участвовать, а крупным, возможно, не хватило времени для принятия решения.

Мы пока не стали подаваться на объект. Просчитали, посмотрели его — мы не сможем реализовать его по ряду причин. Основной вопрос — это, конечно, экономика. Не складывается у нас экономическая составляющая по этому объекту,рассказал Игорь Белов TagilCity.ru.

При этом он подчеркнул, что с технической точки зрения задача по строительству моста через Тагильский пруд у специалистов «Мостостроя-11» вопросов не вызывает. Тагильские чиновники пояснили, что экономическая обоснованность контракта закреплена решением госэкспертизы.

Администрация не будет комментировать отказ частной компании от участия в конкурсе. Проект прошёл государственную экспертизу — это высшая оценка качества технической документации и экономической обоснованности каждой цифры,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Тюменский «Мостострой-11» считался главным претендентом на строительство моста через Тагильский пруд. В частности, тагильский мэр Владислав Пинаев называл его в качестве примера крупных специализирующихся на мостостроительстве компаний, которым можно доверить столь важный для города объект, а источники TagilCity.ru в отрасли сообщали, что в Нижнем Тагиле появились скауты, называющие себя представителями тюменцев и ведущие поиск потенциальных субподрядчиков. Кроме того, местные слухмейкеры пытались связать то, что Евгений Куйвашев является выходцем из Тюменской области, где зарегистрирован «Мостострой». Однако слухи по всей видимости не оправдались.