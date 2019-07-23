Исследование: у россиян стало больше свободных денег

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В июне у жителей России стало больше свободных денег, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир».
По сравнению с маем 2019 года, в июне у россиян на 11,4% стало больше свободных денег. Речь идет о средствах, которые остаются у граждан после оплаты коммунальных услуг и покупки вещей первой необходимости.
В городах с населением более миллиона жителей показатель вырос на 12% — до 42 тысяч рублей, в городах, где проживает более 500 тысяч жителей, показатель увеличился на 11,7% — до 34,5 тысячи рублей, в городах с населением более 100 тысяч человек увеличение произошло на 10,2% — 23,8 тысячи рублей.
Президент «Ромира» Андрей Милехин рассказал, что увеличение доли свободных средств связано, в первую очередь, с получением отпускных.
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