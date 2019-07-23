Исследование: у россиян стало больше свободных денег

По сравнению с маем 2019 года, в июне у россиян на 11,4% стало больше свободных денег. Речь идет о средствах, которые остаются у граждан после оплаты коммунальных услуг и покупки вещей первой необходимости.

В городах с населением более миллиона жителей показатель вырос на 12% — до 42 тысяч рублей, в городах, где проживает более 500 тысяч жителей, показатель увеличился на 11,7% — до 34,5 тысячи рублей, в городах с населением более 100 тысяч человек увеличение произошло на 10,2% — 23,8 тысячи рублей.