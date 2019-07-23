НКТРЗ решил отсудить у своей «дочки» 84 миллиона рублей

С 2018 года НАО «НТКРЗ» находится под процедурой конкурсного производства. Предприятие продало общежитие вместе с жильцами за 12 млн рублей, а также выставило на торги здание детского сада за 18,3 млн рублей . Его «дочка» ООО «НТКРЗ» также усмотрела у себя признаки банкротства и недостатка имущества.