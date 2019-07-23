НКТРЗ решил отсудить у своей «дочки» 84 миллиона рублей

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Нижнетагильский котельно-радиаторный завод добивается от своего дочернего предприятия ООО «НТКРЗ» выплаты денег по договорам поставки на сумму 84 миллиона рублей. Соответствующий иск поступил в свердловский Арбитражный суд.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
С 2018 года НАО «НТКРЗ» находится под процедурой конкурсного производства. Предприятие продало общежитие вместе с жильцами за 12 млн рублей, а также выставило на торги здание детского сада за 18,3 млн рублей . Его «дочка» ООО «НТКРЗ» также усмотрела у себя признаки банкротства и недостатка имущества.
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