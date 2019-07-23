Промпроизводство в Свердловской области выросло на 2%

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За первое полугодие 2019 года свердловские предприятия увеличили объем промышленного производства на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает издание «Интерфакс».
Самое большое увеличение произошло в сфере оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, а также утилизации отходов — 10,1%. Обрабатывающие предприятия повысили производство на 2,8%.
Объемы услуг на 53,7% увеличились в сфере ремонта автомобилей и оборудования, на 34,9% выросли объемы выпуска бумаги и бумажных изделий, на 31,5% — текстильных изделий.
При этом на 19,4% сократилось производство кожи и кожаных изделий.
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