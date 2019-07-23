Промпроизводство в Свердловской области выросло на 2%

Самое большое увеличение произошло в сфере оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, а также утилизации отходов — 10,1%. Обрабатывающие предприятия повысили производство на 2,8%.

Объемы услуг на 53,7% увеличились в сфере ремонта автомобилей и оборудования, на 34,9% выросли объемы выпуска бумаги и бумажных изделий, на 31,5% — текстильных изделий.