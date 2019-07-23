Рапопорт назвал стоимость Универсиады в Екатеринбурге

Из них 53 миллиарда рублей должны быть выделены из федеральной казны. В частности, из федерального бюджета профинансируют строительство поликлиники Универсиады и общежития для спортсменов.

Также часть средств пойдет на землеустройство в районе ЭКСПО, на это из регионального бюджета планируют выделить 235 миллионов рублей.