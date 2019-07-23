Рапопорт назвал стоимость Универсиады в Екатеринбурге

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Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания Свердловской области сообщил, что Универсиада-2023 обойдется в 79 миллиардов рублей, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Из них 53 миллиарда рублей должны быть выделены из федеральной казны. В частности, из федерального бюджета профинансируют строительство поликлиники Универсиады и общежития для спортсменов.
Также часть средств пойдет на землеустройство в районе ЭКСПО, на это из регионального бюджета планируют выделить 235 миллионов рублей.
Напомним, ранее Деревню Универсиады планировали построить на ВИЗе, однако потом решили перенести ее в район ЭКСПО. Последний проект одобрил президент России Владимир Путин.
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