В Екатеринбурге увеличилась средняя стоимость квадратного метра жилья
Сегодня, 19:06ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья. На третий квартал этого года она составит 64,8 тысячи рублей, соответствующий документ размещен на сайте администрации столицы Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
За три месяца рыночная стоимость квадратного метра выросла на две тысячи рублей. Во втором квартале этого года цена составляла 62,7 тысячи рублей. В первом квартале квадратный метр жилья в столице Урала стоил 61,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в некоторых районах увеличилась доля дешевой недвижимости. Речь идет о ВИЗе, Старой Сортировке и Кольцово.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей