На строительство Ледовой арены в Екатеринбурге выделят 1 млрд из областного бюджета

Программа «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года» предполагает, что средства являются бюджетными инвестициями для данного объекта. В прошлом году их объем для Ледовой арены составлял в три раза меньшую сумму — 300 миллионов рублей.

Планируется, что новый спортивно-развлекательный комплекс будет вмещать 15 тысяч мест, что является рекордным количеством для Урала и Сибири. Он сможет принять соревнования по 11 различным видам спорта, а также здесь можно будет проводить крупные концерты. Трибуны будут трансформируемыми. За сутки их можно будет переделать под проведение соревнований и концерты. Кроме того, в здании планируется разместить тренировочный каток. В общей сложности площадь нового дворца составит почти 100 тысяч квадратных метров.