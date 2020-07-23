Свердловский минфин планирует выпустить облигации еще на 12 миллиардов рублей

Бумаги по выпуску облигаций будут размещены на бирже в Москве к 27 июля. В качестве генерального агента выступит «Газпромбанк» и размер одной облигации составит одну тысячу рублей. Семь лет составит срок обращения выпуска.

Ранее Свердловский минфин уже размещал облигации на сумму 10 миллиардов рублей, по которому ставка купона составила 5,8% годовых. Затем был зафиксирован рост регионального госдолга, составивший на начало июля 96,2 миллиарда рублей. Однако на начала апреля госдолг был ниже и составлял 86,2 миллиарда рублей. В сравнении с началом года наблюдается рост госдолга в среднем на 20 миллиардов рублей.