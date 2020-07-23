Свердловский минфин планирует выпустить облигации еще на 12 миллиардов рублей
Выпуск облигаций на общую сумму 12 миллиардов рублей планирует Свердловский минфин, сообщает Znak.
Бумаги по выпуску облигаций будут размещены на бирже в Москве к 27 июля. В качестве генерального агента выступит «Газпромбанк» и размер одной облигации составит одну тысячу рублей. Семь лет составит срок обращения выпуска.
Ранее Свердловский минфин уже размещал облигации на сумму 10 миллиардов рублей, по которому ставка купона составила 5,8% годовых. Затем был зафиксирован рост регионального госдолга, составивший на начало июля 96,2 миллиарда рублей. Однако на начала апреля госдолг был ниже и составлял 86,2 миллиарда рублей. В сравнении с началом года наблюдается рост госдолга в среднем на 20 миллиардов рублей.
Ранее для компенсации областного бюджета и погашения госдолга минфин Свердловской области открыл кредитные конкурсы для банков, которые составили 9,5 миллиардов рублей. Ожидается 11 аукционов, из которых восемь рассчитаны на 1 миллион рублей и три аукциона на 500 миллионов рублей каждый.