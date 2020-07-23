Выручка ВКонтакте продолжает расти, несмотря на мировой кризис из-за пандемии

Несмотря на сложную для всего мира ситуацию, вызванную пандемией, выручка компании выросла более чем на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За квартал на платформе вышло больше 60 крупных обновлений. Они были направлены на поддержку аудитории в период вынужденной самоизоляции: помогали оставаться на связи, справляться с повседневными делами, интересно проводить досуг, развивать бизнес. В итоге даже после снятия части ограничений активность пользователей осталась выше, чем в это же время год назад: ежедневное количество звонков выросло на 45%, отправленных сообщений — на 17%, просмотров видео — на 41%.

Аудитория и вовлечённость ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. По данным Mediascope, 50% аудитории рунета посещает VK ежедневно, а за месяц охват достигает 78%.

Аудитория ВКонтакте продолжает расти. В июне 2020 года количество пользователей в России составило 73 млн — это на 4,8% больше, чем годом ранее. Из них 67 млн предпочитают мобильные устройства, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ежедневная аудитория также растёт — на 7% год к году в июне.

ВКонтакте активно наращивает вовлечённость. В апреле пользователи провели на платформе на 14% больше времени по сравнению с апрелем прошлого года, при этом с мобильных — на 20,5%.

Во время пандемии были особенно востребованы сервисы для общения, получения новостей, обучения и развлечений. В апреле 2020 года, по сравнению с мартом:

ежедневное количество звонков выросло на 20%, отправленных сообщений — на 13%;

просмотров прямых трансляций стало больше на 50%;

ежедневная аудитория игровой платформы выросла на 12%.

Ключевые обновления Во время пандемии на протяжении всего второго квартала ВКонтакте запускала важные нововведения и экосистемные проекты. Особенно были востребованы сервисы для общения, получения новостей, обучения и развлечений.

Видео: клипы и трансляции

В июне Команда ВКонтакте запустила сервис «Клипы» — бесконечную ленту коротких вертикальных видео на самые разные темы. Компания планирует инвестировать 1 млрд рублей в продвижение платформы, эксклюзивный контент для неё, а также поддержку создателей контента и запуск механизма монетизации для них.

За первый месяц клипы посмотрели больше 44 млн человек, а всего у роликов больше 3 млрд просмотров. Недавно раздел обновил рекорд вовлечённости: за сутки клипы собрали 200 млн просмотров.

В целом видео ВКонтакте ежедневно собирают больше 750 млн просмотров от 80 млн уникальных пользователей в месяц. Ежемесячная аудитория прямых трансляций — 45 млн человек.

VK Connect и VK Mini Apps

Единая учётная запись для проектов Mail.ru Group, созданная на технологии VK, уже работает в сервисах Маруся, Delivery Club и Юла. VK Connect скоро станет доступен в Ситимобил, а до конца года — во всех ключевых продуктах группы.

Расширяется и платформа VK Mini Apps: во втором квартале 2020 года количество активных мини-приложений увеличилось на 3 000, достигнув 19 700. Разнообразие сервисов стимулирует чаще использовать платформу: месячная аудитория превысила 36 млн, а дневная выросла на 30% по сравнению с предыдущим кварталом.

Некоторые из экосистемных проектов, такие как AliExpress, Еда ВКонтакте и Такси ВКонтакте, входят в топ-10 самых часто используемых мини-приложений. Каждое из них в месяц посещают 2 млн человек. Например, в июне с помощью Такси ВКонтакте пользователи сделали свыше 700 000 поездок — это в полтора раза больше, чем в апреле. В июле, по прогнозам компании, число поездок превысит 1 000 000. В пиковые дни поездки Такси ВКонтакте составляли до 10% от всей загрузки Ситимобил. В планах на ближайший квартал — увеличить объёмы бизнеса Такси ВКонтакте как минимум в два раза.

Общение: звонки и сообщения

В мае в VK появились групповые аудио- и видеозвонки, которые можно совершать как с компьютера, так и с телефона. На конец второго квартала ежемесячное количество звонков выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале количество отправленных голосовых сообщений выросло на 28% год к году. В июне ВКонтакте запустила технологию их распознавания — теперь пользователи могут узнавать содержание аудиосообщений, не прослушивая записи. За первый месяц функцией воспользовались 13 млн человек.

Онлайн-мероприятия в пандемию

ВКонтакте организовала несколько знаковых событий в онлайн-формате.

VK Fest был преобразован в семидневный онлайн-фестиваль, на котором выступили и дали интервью больше 100 артистов и известных личностей. Трансляции собрали 280 млн просмотров от 41 млн зрителей. Пользователи написали 2,6 млн комментариев, поставили 2,2 млн лайков и отправили 614 000 сообщений в тематических чатах.

«Основной выпускной» стал крупнейшим в России праздником для всех, кто оканчивал школу в период пандемии. Трансляция собрала 28 млн просмотров. Её зрителями стали 16 млн человек, которые оставили 370 тысяч комментариев и 180 тысяч отметок «Нравится».

VK Donut

В конце июня ВКонтакте запустила VK Donut — платформу для монетизации контента в сообществах. Теперь пользователи могут оформить платную подписку, чтобы регулярно поддерживать проекты, которые им понравились. Авторам платформа даст новый способ заработка, а пользователям — эксклюзивные работы, ранний доступ к новинкам, возможность писать комментарии, участвовать в закрытых конкурсах, акциях и встречах.

Инструменты для бизнеса и возможности e-commerce Из-за кризиса во всём мире замедлилось развитие рекламного рынка. Чтобы это компенсировать, ВКонтакте сфокусировалась на улучшении и запуске инструментов для продвижения среднего и малого бизнеса и e-commerce — с их помощью предприниматели смогли быстрее адаптироваться к изменившимся условиям работы. Благодаря этому, даже с учётом влияния пандемии, общая выручка компании во втором квартале выросла более чем на 8% год к году.

Среди новых возможностей для рекламодателей:

автопродвижение товаров — алгоритмы сами находят заинтересованную аудиторию и выбирают товары, чтобы привлекать новых клиентов и возвращать тех, кто уже просматривал ассортимент магазина;

поиск максимально заинтересованной аудитории с помощью новых алгоритмов на основе нейросетей и технологий машинного обучения;

автоматическое управление ценой с четырьмя стратегиями, чтобы рекламодателям не нужно было разбираться в подходах к закупке рекламы, — достаточно определить размер бюджета;

таргетинг по музыкальным предпочтениям аудитории;

реклама мини-приложений с помощью объявлений в ленте новостей.

Во втором квартале 2020 года количество бизнесов, использующих мобильное продвижение или автопродвижение товаров, выросло на 42%, а выручка от этих инструментов увеличилась в два с половиной раза по сравнению с первым кварталом.

Кроме того, с апреля в рамках акции «Поддержим бизнес» ВКонтакте добавила 150 млн рублей к рекламным бюджетам более чем 60 тысяч предпринимателей. Изначально проект действовал до 30 июня, но был продлён до конца июля.

Также ВКонтакте стала первой соцсетью в России, которая запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry.