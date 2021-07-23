Еще свыше 300 млн рублей выделено на мост через Тагильский пруд

Еще свыше 300 млн рублей выделено на мост через Тагильский пруд
Еще свыше 300 млн рублей выделено на мост через Тагильский пруд
Сегодня, 11:08ЭкономикаФото: 1МI
385,9 млн рублей направило дополнительно правительство Свердловской области на строительство и ремонт дорог и мостов в городах региона. Большая часть этих денег предназначается Нижнему Тагилу.

О выделении дополнительного финансирования на ремонт и строительство дорог и путепроводов в городах Свердловской области стало известно после заседания регионального кабмина в четверг 22 июля, сообщает департамент информационной политики.

На 305,9 миллиона рублей увеличен объем субсидий на 2022 год Нижнему Тагилу на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Всего на строительство моста в следующем году город получит 1,8 миллиарда рублей, уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Денис Чегаев.

Также допсредства выделены Богдановичу, Сысертскому ГО и Среднеуральску.

Всего в 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог в региональном бюджете предусмотрено 8,7 миллиарда рублей.

Напомним, ООО «Альмакоргруп» оштрафовано на 50 тысяч рублей после проверки Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области за нарушения в ходе строительства моста через Тагильский пруд.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьремонт дорогобществомостобластное правительствофинансированиетагильский прудНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы