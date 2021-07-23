Еще свыше 300 млн рублей выделено на мост через Тагильский пруд

О выделении дополнительного финансирования на ремонт и строительство дорог и путепроводов в городах Свердловской области стало известно после заседания регионального кабмина в четверг 22 июля, сообщает департамент информационной политики.
На 305,9 миллиона рублей увеличен объем субсидий на 2022 год Нижнему Тагилу на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Всего на строительство моста в следующем году город получит 1,8 миллиарда рублей, уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Денис Чегаев.
Также допсредства выделены Богдановичу, Сысертскому ГО и Среднеуральску.
Всего в 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог в региональном бюджете предусмотрено 8,7 миллиарда рублей.
Напомним, ООО «Альмакоргруп» оштрафовано на 50 тысяч рублей после проверки Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области за нарушения в ходе строительства моста через Тагильский пруд.