Еще свыше 300 млн рублей выделено на мост через Тагильский пруд

На 305,9 миллиона рублей увеличен объем субсидий на 2022 год Нижнему Тагилу на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Всего на строительство моста в следующем году город получит 1,8 миллиарда рублей, уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Денис Чегаев.