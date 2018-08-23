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#домахорошо
303 892 р. выделено на ремонт скамеек и урн на придорожных территориях Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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303 892 р. выделено на ремонт скамеек и урн на придорожных территориях Нижнего Тагила

Сегодня, 09:50Экономика
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