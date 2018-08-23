303 892 р. выделено на ремонт скамеек и урн на придорожных территориях Нижнего Тагила

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» разместила информацию о поиске подрядчика на официальном сайте государственных закупок.

Поучаствовать в конкурсе могут субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Подать котировочную заявку на участие можно в период с 23 августа по 5 сентября 2018 года.

5 сентября 2018 года будут вскрыты конверты с заявками и будет произведено открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

Контракт с победителем запроса котировок будет подписан в течение семи календарных дней.

Работы необходимо выполнить в течение 15 дней с момента подписания контракта.

Подрядчику предстоит выполнить следующие виды работ: антисептическая обработка деревянных поверхностей скамеек, окраска масляными составами по дереву, окраска металлических поверхностей скамьи грунт-эмалью по металлу, ремонт деревянных сидений скамеек при необходимости, антисептическая обработка деревянных поверхностей урн, окраска масляными составами по дереву, окраска ранее окрашенных металлических поверхностей урн: с подготовкой и расчисткой старой краски.