Подрядчик по организации Дня Танкиста определен в Нижнем Тагиле

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Компания ООО «Организатор» выиграла тендер на проведение Дня танкиста в Нижнем Тагиле. Сумма контракта составила 29,5 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом сообщается в протоколе, размещенном на портале госзакупок. В конкурсе участвовали две екатеринбургские компании. По итогу ООО «Организатор» снизило цену контракта с максимальных 30,5 млн до 29,5 млн рублей и выиграло тендер.
День танкиста в этом году пройдет 8 сентября. Будут организованы три площадки для празднования — одна на полигоне «Старатель» и две — в Дзержинском районе на площади — Славы и у ДК имени Окунева.
Планируется, что на полигоне пройдет реконструкция Курской битвы. Кроме того, праздник завершится концертом звезд российской эстрады и салютом.
Подготовить площадки для праздника организатор должен будет за пять дней, сообщает ИА «Все новости».
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