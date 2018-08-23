Подрядчик по организации Дня Танкиста определен в Нижнем Тагиле

Об этом сообщается в протоколе, размещенном на портале госзакупок. В конкурсе участвовали две екатеринбургские компании. По итогу ООО «Организатор» снизило цену контракта с максимальных 30,5 млн до 29,5 млн рублей и выиграло тендер.

День танкиста в этом году пройдет 8 сентября. Будут организованы три площадки для празднования — одна на полигоне «Старатель» и две — в Дзержинском районе на площади — Славы и у ДК имени Окунева.

Планируется, что на полигоне пройдет реконструкция Курской битвы. Кроме того, праздник завершится концертом звезд российской эстрады и салютом.